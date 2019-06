Estivales de Musique en Médoc, avec France Bleu Gironde

16ème édition ! Un événement privilégié pour les amateurs de grands vins et de grande musique.

Tremplin incontournable pour les musiciens classique, les Estivales de Musique en Médoc programment chaque année, dans des châteaux prestigieux du Bordelais, les lauréats des grands concours internationaux. Ce millésime 2019 se déroule aux châteaux d’Agassac, Batailley, Branaire-Ducru, Lafite-Rothschild, Lascombes et les Ormes de Pez. France Bleu Gironde vous offre des invitations pour les concerts qui commencent à 21h00 et seront suivis de dégustations.

Plaisir des papilles et de l’ouïe

Du 3 au 12 juillet 2019, le festival accueille la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary, le pianiste Giuseppe Guarrera, le violoniste Léo Marillier et A-Letheia en sextuor, le quatuor de saxophones Zahir, le ténor Yu Shao, la mezzo-soprano Marion Lebègue et le chef Ben Glassberg à la tête de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine pour le concert de clôture. Un festival parrainé par le chef d'orchestre et producteur de France Musique Frédéric Lodéon.