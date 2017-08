Et si on plongeait sur France Bleu Provence ?

Tout l'été, Pierre Martin-Razi, rédacteur en chef de la revue "Subaqua" de la FFESSM et Daniel Méouchy, fondateur et organisateur d’"Objectif Atlantide" vous font découvrir les spots de plongée et les activités subaquatiques en Méditerranée. A réécouter en intégralité ci dessous !

Daniel Méouchy, Nathalie Coursac et Pierre Martin-Razi © Radio France

Plus d'infos : SUBAQUA , revue de la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous Marins, et le Rando Subaquatique Tour.

Pour en savoir plus sur les plongées du bord :

« Plonger du Bord » de Eric Vastine

épisode 01 la plongée Kezako ? Copier

épisode 02 les épaves Copier

épisode 03 Marseille Le Planier et l'épave du Chaouen Copier

épisode 04 Le Frioul et Cousteau Copier

épisode 05 La Ciotat Calanque de Figuerolles Copier

épisode 06 Plonger du bord à Marseille-L'épave du Ponton Bigue Samsonne Copier

épisode 07 Les 2 frères La Seyne Six Fours St Mandrier Toulon Copier

épisode 08 L'épave du Donator entre Port-Cros et Porquerolles Copier

épisode 09 L'épave du sous marin Le Rubis entre Cavalaire et St Tropez Copier

épisode 10 St Raphael entre le Cap dramont et Le Lion de mer Copier

épisode 11 Le site des Magnons face à Bandol et proche des Embiez Copier

épisode 12 La côte bleue-Niolon Copier

épisode 13 Le parc marin de la côte bleue Copier

épisode 14 Le Parc National de Port Cros Copier

épisode 15 Le Sec du Langoustier prés de Porquerolles Copier

épisode 16 La pointe de la Cride à Sanary Copier