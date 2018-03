Du 16 au 19 mars, l’Arena Stade Couvert de Liévin accueille l’événement commercial et festif du Printemps : la 1ère édition de la Foire du Printemps des Haut de France.

Aujourd’hui, une Foire Commerciale, ce sont des rencontres privilégiées entre exposants et visiteurs, dans une ambiance de fête commerciale. L’événement s’inscrit dans ce modèle et dans cette dynamique pour accompagner ses milliers de visiteurs.

Ce grand événement populaire est un des temps forts de notre territoire. Il est également la vitrine du dynamisme de ses exposants. Attendue par de nombreuses entreprises pour qui elle représente, un temps fort économique, avec un potentiel de commandes à la clé, la Foire se veut avant tout comme un moment de rencontres et d’échanges.

De nombreux visiteurs se donneront rendez-vous, que ce soit pour réaliser un projet, découvrir les animations et ateliers, déguster des produits du terroir, de solutions pour l’habitat, de loisirs, de gastronomie, de services… à chacun sa motivation.

Pour cette première édition les invités d’honneur sont les Démonstrateurs de Foire.

La Foire du Printemps c’est aussi une mise en relation entre visiteurs et institutionnels qui profitent du caractère festif de l’événement pour parler de leurs missions quotidiennes. C’est le cas des animations « éco-responsables » à travers des ateliers mis en place par Eden 62 et la Call dans le cadre de l’opération « Nettoyage de Printemps » de la Ville de Liévin le samedi 17 mars.

De nombreux rendez-vous rythmeront cette édition : atelier floral gratuit sur réservation, animations sportives gratuites, conférence gratuite sur la connaissance du chien et des risques d’accident par morsures et un fil rouge associatif pour la FNACA… et découvrez le Village « Made in Liévin » espace réservé aux entreprises, commerces et artisans de Liévin

PROGRAMME ANIMATION

Vendredi 16 mars :

17h – Animation sportive - Cours gratuit sans réservation, sans limite de participants – Curves Liévin

17h30 – Conférence gratuite enfants - Connaissance du chien et prévention des risques d’Accident par Morsures - Les Labradors de la Troupe des 2 Sources, réservation au 0608620749 ou au stand

18h - Atelier floral gratuit adultes – Les Fleurs de Marion, réservation au 0321778167 ou au stand

Samedi 17 mars :

Journée : Ateliers par Eden 62 et la Call dans le cadre de l’opération « Nettoyage de Printemps » de la Ville de Liévin

11h – Animation sportive - Cours gratuit sans réservation, sans limite de participants – Curves Liévin

15h - Atelier floral gratuit enfants à partir de 6 ans – Les Fleurs de Marion, réservation au 0321778167 ou au stand

16h - Atelier floral gratuit adultes – Les Fleurs de Marion, réservation au 0321778167 ou au stand 16h – Conférence gratuite enfants - Connaissance du chien et prévention des risques d’Accident par Morsures - Les Labradors de la Troupe des 2 Sources, réservation au 0608620749 ou au stand

16h – Retour des participants de l’Opération « Nettoyage de Printemps

17h - Atelier floral gratuit enfants à partir de 6 ans – Les Fleurs de Marion, réservation au 0321778167 ou au stand

Dimanche 18 mars :

11h – Animation sportive - Cours gratuit sans réservation, sans limite de participants – Curves Liévin

11h30 – Conférence gratuite enfants - Connaissance du chien et prévention des risques d’Accident par Morsures - Les Labradors de la Troupe des 2 Sources, réservation au 0608620749 ou au stand

15h30 – Conférence gratuite enfants - Connaissance du chien et prévention des risques d’Accident par Morsures - Les Labradors de la Troupe des 2 Sources, réservation au 0608620749 ou au stand

16h - Fil rouge associatif pour la FNACA – Les Fleurs de Marion, réservation au 0321778167 ou au stand

16h30 – Animation sportive - Cours gratuit sans réservation, sans limite de participants – Curves Liévin

Lundi 19 mars :