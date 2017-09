Etrange vitrine

Depuis vendredi une nouvelle installation occupe la vitrine du 10 de la rue du chapeau rouge.

« Ça me colle à la peau » désigne une créature, entre la pieuvre et l’araignée, aussi jaune que géante qui occupe l’Espace Arts up. Un travail in situ imaginé et réalisé par Karine Debouzie.

inside "the thing" © Radio France - Michel Flandrin

Karine Debouzie répond à l’invitation de l’association « Arts Up » et sa directrice Delphine Bardet.

