Venez fêter et écouter l'Europe en musique à Strasbourg, le temps d'un week-end, avec cette première édition du festival des musiques européennes Europa'Zik.

Avec le soutien de l’Association Passages, le Lieu d’Europe ouvre sa scène à six groupes musicaux, originaires de (presque) toute l’Europe. Entre musiques folkloriques, rock anglais et chansons françaises, ne manquez pas ce rassemblement européen unique en son genre autour de valeurs communes de partage et de sonorités diverses. Des ateliers et des animations interactives proposés par Makers for Change et la Maison des jeux attendent les visiteurs et amis de la musique.

Rendez-vous au Lieu d'Europe, 8 rue Boecklin à Strasbourg, samedi 19 mai 2018 à partir de 18h, dimanche 20 mai 2018 à partir de 16h.

Le programme des concerts Europa'Zik :

Samedi 18H : Duo Minera Flamenco Danse et Guitare ( Espagne )

Assuntina, danseuse depuis toujours, et Csaba, croqueur de notes et de guitares, transmettent à qui les voit leur passion du flamenco. Le duo révèle la puissance de cet art dont les multiples identités sont autant d’écho à leur propre histoire.

Samedi 20H00 : Sophy Ann Pudwell (Chanson, Musique Irlandaise )

Ancien personnage emblématique du groupe The Moorings, Sophy-Ann Pudwell se révèle sur un air d’accordéon et quelques ritournelles de violon. La voix chargée de poésie et d’embruns, Sophy-Ann Pudwell chante en français l’urgente douceur dans un monde de brutes.

Samedi 21H30 : Claire Faravarjoo (Electro Pop, France)

Sur fond de pop électro-hypnotique, Claire Faravarjoo est une histoire qui prend le coeur. Ses textes en français s’impriment sur des basses profondes où des rythmiques électroniques inattendues soulignent sa voix vaporeuse.

Dimanche 16H : Roberto Casu ( Italie )

Roberto Casu chante et c’est un voyage. Un voyage le long des côtes italiennes où les mélodies des accents se mêlent au chant de la guitare. Le départ pour l’Italie est imminent et vous voulez être de ce voyage.

Dimanche 17H : New Balkan Express ( Europe de l’Est )

Depuis janvier 2015, le groupe kidnappe pieds et oreilles pour les inviter à une immense danse endiablée. Concentré d’émotions, le New Balkan Express se nourrit des musiques populaires d’Europe Balkanique et se déguste sans modération !

Dimanche 18H: Lucia De Carvalho ( Portugal )

Libre et voyageuse, Lúcia de Carvalho rayonne tel un soleil sur scène. Si elle chante et danse, Lúcia de Carvalho joue de ses origines qu’elle distille en notes et rythmes. Sa musique est un périple entre l’Angola, le Brésil et la France et le Portugal.

