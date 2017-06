Emission en direct Samedi 17 Juin de 10h à 12h30

La première édition de Terroirs en fête a mis les petits plats dans les grands pour régaler vos papilles et animer votre week-end.

Pendant deux jours, producteurs et artisans vous accueillent sur leurs stands pour vous faire découvrir leurs savoir faire, vous présenter et vous faire déguster leurs produits et échanger avec vous...

Plus de 170 exposants, 131 producteurs s’uniront pour offrir au public leurs produits et leurs savoir-faire dans une ambiance conviviale...

Découvrez ce samedi en direct sur France Bleu Vaucluse la programmation de "Terroirs en fête", des animations variées tout le week-end dans le parc de l’Arbousière à Châteauneuf-de-Gadagne. Retrouvez les producteurs, les associations et les partenaires. Ils présenteront leurs produits et leurs savoir-faire dans une ambiance conviviale.

Des animations variées tout le week-end pour réveiller nos papilles !

Une cuisine de « Terroirs »

Une cuisine ouverte accueillera les disciples d’Escoffier et les cuisiniers des collèges membres d’Agrilocal effectueront des démonstrations et animeront des ateliers enfants et adultes.

Un espace restauration proposera des repas 100% locaux à déguster sur place.

Une opération inédite avec les restaurateurs

Les participants pourront se fournir, à des prix compétitifs, sur trois points de vente se situant sur les marchés de producteurs du soir, grâce à un partenariat avec la Chambre d’agriculture. L’opération « Terroirs en fête » sera identifiable dans ces restaurants huit jours avant la manifestation.

… Pour découvrir et s’amuser…

Les enfants, un public privilégié

Parce que le Département souhaite également que cette grande fête soit celle des enfants, des animations spécialement conçues pour le jeune public sont prévues : films pédagogiques, ateliers du goût, ateliers autour de l’abeille, du pain, de l’huile d’olive, dégustations ludiques…

Des espaces d’innovation

La Chambre d’Agriculture est impliquée dans la manifestation depuis ses prémices. Sur son stand, elle propose au public plusieurs espaces qui permettent de valoriser l’innovation et la tradition du territoire.

Un espace innovation avec la présentation de la machine Alt’Carpo. Alt’carpo est un système qui permet de produire des pommes bio sans traitement contre le carpocapse. Il est également en expérimentation sur des cerisiers à la Tapy contre la mouche Drosophila suzuki.

L’entreprise "Aerotecsolution" fait voler ses drones sur les champs de vigne à proximité, le public

peut aussi suivre sur écran télé des films de démo.

La Cirame et la Station d’expérimentation de la Tapy de Carpentras Serre expliquent quant à elles leur rôle à l’aide de panneaux et de matériels.

Les dégustations de produits du terroir ne sont pas oubliées : fraises, cerises et fromages. Un

espace jardin potager et arboricole est créé : courgettes, aubergines, arbres fruitiers…

Un « village des métiers »

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat participe de manière très active à Terroirs en fête à travers un « village des métiers ». Trois espaces vous accueillent au sein de ce village.

L’espace des métiers d’artisanat avec le groupement des boulangers-pâtissiers et le syndicat des bouchers charcutiers : démonstrations de savoir-faire, dégustations et vente de produits locaux.

L’espace institutionnel avec Arti-mobile pour promouvoir les offres de formation d’apprentissage avec des tablettes interactives et un accent significatif mis sur l’Université régionale des métiers d’Artisanat.

L’espace de promotion et d’attractivité du territoire met quant à lui en en valeur la route des arts et gourmandises en Provence, avec des artisans qui présentent leurs produits tout le weekend, et les Répar’acteurs, une filière de 30 artisans engagés dans une démarche économique et environnementale sur le territoire, avec pour crédo « Je répare et ça repart ! ».

Les animations...

Un chapiteau

avec des ateliers pour tous seront proposés par Okra (fabrication de peintures), l’association L’enjeu des abeilles (le métier d’apiculteur), la Confrérie de l’ail de Piolenc (concours de lancer de gousses d’ail), la Confrérie du melon (spectacle).

Un espace animation "Espaces Naturels Sensibles"

avec six associations vauclusiennes impliquées dans le développement durable et l’éducation à l’environnement qui proposeront un jeu de piste et des animations en continu pour les enfants.

Des animations pour petits et grands

- Jeu de piste pour les enfants

- Ferme pédagogique

- Animations autour des métiers d’art

- Ateliers autour des ocres

- Initiation à l’œnologie, dégustations de vins

- Animations autour de la pierre sèche

- Animations autour des abeilles, de l’apiculture, du miel, de la fabrication de savons, du lombricompostage, d’une mini distillerie de lavande, de dégustations, etc.

Le jeu de piste Nature : "à la recherche de l’animal mystère !"

Sur l’espace Nature, à l’entrée du Parc, six associations œuvrant dans l’éducation à l’environnement (LPO Paca, CPIE de Vaucluse, Groupe Chiroptères de Provence, Le Naturoptère- Université Populaire du Ventoux, Epicurium, Les Pimprenelles) ont imaginé un jeu de piste pour les aventuriers en herbe. Munis d’un livret et d’un stylo, les enfants partiront à la recherche d’un animal mystère. Plusieurs indices seront disséminés dans le parc. Cet animal mystère est porteur d’un message que les enfants doivent découvrir pour arriver au bout du jeu de piste.

Au fil de son parcours, l’enfant découvrira tout en jouant les liens forts entre agriculture et nature et utilisera ses sens pour recueillir un maximum d’indices.

Jeu de piste pour les 7-12 ans. Inscription sur place.

Les rencontres entre professionnels

Deux rencontres sont prévues en marge de l’ouverture au public avec :

• les restaurateurs locaux

• les directeurs de grandes surfaces vauclusiennes

Ils pourront échanger avec les partenaires-participants autour d’un « buffet-terroirs » convivial dans le cadre notamment du développement et de la valorisation des circuits courts.

La remise des diplômes aux médaillés du concours général agricole - Paris 2017

Une pluie de médailles a récompensé une nouvelle fois le travail et le savoir-faire des agriculteurs primés au dernier Concours Général Agricole organisé en marge du Salon de l’Agriculture 2017, à Paris. Les producteurs Vauclusiens ont récolté 345 médailles. Tous seront fêtés les 17 et 18 juin prochains !