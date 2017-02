Evénement trés trés privé avec les Chevaliers du Fiel grâce à France Bleu Gironde ! Dimanche 19 mars 2017

Soyez nos invités dimanche 19 mars 2017 à la Grande Poste de Bordeaux pour assister aux enregistrements des futurs sketchs des Chevaliers du Fiel !

Les sketchs seront diffusés prochainement sur France Bleu ! 80 auditeurs et uniquement 80 auront le privilège d'être aux 1ères loges et aux 1ers rangs face aux Chevaliers du Fiel ! "La Grande Poste" de Bordeaux, le dernier né des lieux bordelais mêlant bonne chair, spectacle et musique accueille le duo qui vous fait rire tous les jours à 8h45 et 16h45. Pour gagner vos invitations, écoutez attentivement France Bleu Gironde, téléchargez l'appli France Bleu, elle peut servir et likez notre page facebook !