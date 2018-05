Tous les ans, le Festival 1001 Notes en Limousin nous offre un voyage à travers un programme varié qui va de la musique du Moyen-Age à la musique d’aujourd’hui en passant par la musique traditionnelle, les grandes œuvres du répertoire et le blues.

Depuis sa création en 2004, l'association 1001 Notes en Limousin axe son travail musical sur les mêmes valeurs : partager la musique classique avec le plus grand nombre, se faire rencontrer les artistes et le public, aider les jeunes musiciens dans leurs projets de scènes, mettre en avant les créations qui explorent toutes les facettes de la musique classique et mettre en valeur la région Limousin en organisant les concerts dans des lieux remarquables.

Coup de projecteur sur quelques artistes de cette belle affiche 2018

Ouverture du festival à Limoges

1001 Notes en Limousin invite pour ouvrir cette nouvelle édition Jean-françois Zygel. Accompagné du choeur Spirito sous la direction de Nicole Corti, le pianiste improvisateur nous propose d'écouter le "Requiem imaginaire" et d'assister à ces propres funérailles !

un Requiem imaginaire, qui ne serait ni celui de Mozart, ni celui de Fauré, mais un ensemble de pièces choisies ou composées par moi. La rencontre avec Spirito et Nicole Corti m’a permis d’imaginer une cérémonie mêlant le chœur et le piano, l’intensité des prières traditionnelles à la liberté de mes méditations musicales / JF Zygel

Au programme de ce Requiem :

György Ligeti : Lux aeterna

Wolfgang Amadeus Mozart : Requiem (Lacrimosa)

Johann Sebastian Bach : Komm, Jesu, komm

Maurice Duruflé : Requiem (Domine Jesu Christe)

Sergueï Rachmaninov : Bogoroditse

Jean-François Zygel : Kaddish (création)

Henry Purcell : Hear my prayer, o Lord

Igor Stravinsky : Symphonie de psaumes

Anton Bruckner : Christus factus est

Francis Poulenc : Stabat Mater dolorosa

Gabriel Fauré : Requiem (In paradisum)

Jean-François Zygel : Imp

Concert mercredi 18 juillet à l'église Saint-Michel des Lions de Limoges à 20h

Hommage à un grand génie de l'opéra

Des extraits d'opéras d'Haëndel seront interprétés par deux grandes voix : celle de la soprano Emöke Baráth et celle du contre ténor Philippe Jaroussky aux côtés des musiciens de l’Ensemble Artaserse.

Concert mardi 24 juillet au Festiv'Halle de St Priest Taurion à 20h

La voix du groupe Moriarty

Rosemary Standley qui chante du folk au sein de Moriarty s'approprie un répertoire baroque tout en élégance avec deux musiciens baroques : Bruno Helstroffer, théorbiste et guitariste et Elisabeth Geiger au clavecin, à la croisée des mondes musicaux anciens et modernes.

Concert lundi 30 juillet à la Collégiale de St Léonard de Noblat à 20h

Une des cantatrices les plus réputées au monde pour clore le festival

Barbara Hendricks, au swing irrésistible, sera présente pour nous offrir le programme "Road to freedom". Sa voix savoureuse sera accompagnée au piano, à l'orgue Hammond et à la guitare. Barbara et son Blues Band citera, entres autres, des extraits de discours de Martin Luther King.

Concert jeudi 09 août au Festi'Halle à St Priest-Taurion à 20h.

