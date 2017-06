EXCLU : Votre rencontre avec Céline DION grâce à France Bleu Toulouse

France Bleu Toulouse vous offre votre rencontre VIP avec Céline Dion à l'occasion de son concert jeudi 29 juin à Bordeaux.

Votre rencontre VIP avec Céline Dion

Cadeau exceptionnel sur France Bleu Toulouse! Grâce à un accès backstage en plus de vos 2 places de concert, vous aurez la possibilité de rencontrer Céline Dion à l'occasion de son concert au Stade Matmut Atlantique de Bordeaux, jeudi 29 juin.

Comment jouer?

Du 19 au 23 juin, de 11h à midi, jouez avec Pascal Wijsbroek pour être "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31

Céline Dion, une artiste France Bleu

Après le succès de son dernier album "Encore un soir" qui s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires et son triomphe en juin et juillet dernier à Paris, Céline Dion revient en France et choisi France Bleu pour l’accompagner dans sa tournée estivale qui débute par un méga-concert au Matmut Atlantique de Bordeaux le jeudi 29 juin !

Tweets