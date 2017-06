EXCLU : Votre selfie avec Céline DION !

C'est la toute dernière occasion pour vous de rencontrez Céline Dion et d'immortaliser cet instant !

Dernière occasion de rencontrer Céline DION et d'être pris en photo à ses côtés !

La 1ère rencontre a été remportée par Christian et Christine de Bordeaux, le 7 juin, à 7h50. France Bleu Gironde remet en jeu 2 invitations pour son concert et une rencontre avec Céline Dion à l'issue de son spectacle ! Vivez un moment inoubliable. Du 12 au 16 mai, rendez-vous à 11h pour jouer avec Rodolphe Martinez à Objectif : dune ! 05.56.19.10.10. Tentez de gagner vos invitations et la rencontre avec Céline, l'événement majeur de l’été en Gironde, le 29 juin au Matmut Atlantique. Un concert qui s’annonce inoubliable !

Testez votre culture générale !

Après le succès de son dernier album "Encore un soir" qui s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires et son triomphe en juin et juillet dernier à Paris, Céline Dion revient en France et choisi France Bleu pour l’accompagner dans sa tournée estivale qui débute par un méga-concert au Matmut Atlantique de Bordeaux le jeudi 29 juin !

