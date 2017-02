Expo 100% LEGO à Metz avec Ludibriques et France Bleu Lorraine

C'est la première exposition Lego Ludibriques aux Arènes de Metz ! Rendez-vous les 25 et 26 février: ateliers, concours, bourse, différents thèmes dont Star Wars et une fresque de 30 000 pièces. Gagnez des coffrets Lego avec France Bleu Lorraine.

Une expo qui casse des briques !

Elle a jalonné et bercé notre enfance, et continue de passionner petits et grands: la brique Lego s'expose aux Arènes de Metz les 25 et 26 février. Organisée par Ludibriques, l'exposition 100% Lego vous promet tout un univers magique, créatif et inventif à (re)découvrir !

Une expo pour toute la famille ! © Getty - Yoann Jezequel

Demandez le programme

De nombreux thèmes représentés: City, Star Wars, Friends, Chima, Technics, Bionifigs mais aussi l'architecture, les techniques ou les robots.

Des espaces Constructions avec des milliers de briques mises à disposition et où chacun peut laisser libre cours à son imagination.

Une fresque de plus de 30 000 pièces, représentant une oeuvre de Léonard De Vinci.

Participez aux concours mis en place chaque matin : inscription obligatoire mais tout le monde gagne quelque chose !

De nombreux ateliers Lego pour tous

Une bourse aux Lego, neufs et d'occasion

Tombola et sets de Lego à gagner

Des constructions incroyables à admirer: le cirque Pinder ou encore le Fort Boyard.

Gagnez vos coffrets Lego avec France Bleu Lorraine

A gagner © Radio France - Cathy Vaxelaire

Inscrivez-vous ci-dessous et remportez l'un des coffrets mis en jeu pour l'occasion : Chima, Star Wars, Lego Friends, Nexo Knights...

Les noms des gagnants seront affichés ici lundi 27 février à 15h00. Bonne chance à tous !

