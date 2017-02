Exposition Michel Tombereau à France Bleu Gard Lozère

Jusqu'au 26 mars, le peintre nîmois, Michel Tombereau, expose ses œuvres dans les locaux de France Bleu Gard Lozère, 10 boulevard des arènes à Nîmes.

Pendant de nombreuses années, Michel Tombereau a mené une double vie. A la fois enseignant en sciences et vie de la terre et peintre. Depuis 10 ans maintenant, il se consacre exclusivement à ses palettes et ses pinceaux et multiplie les expositions en France et à l'étranger.

Michel Tombereau

Les toiles de Michel Tombereau sont hautes en couleurs, à son image et portent essentiellement sur la tauromachie, la botanique et sa ville de Nîmes. Amateur de vin, il réalise aussi des étiquettes pour ses amis des Costières de Nîmes ou des Côtes du Rhône. Grand aficionado, Michel Tombereau a également tenu cinq ans durant la célèbre Bodega du Poète et, en 2006, c'est lui qui a été choisi pour réaliser l'affiche de la Féria.

Michel Tombereau - Féria de Nîmes 2006

Jusqu'au 26 mars, vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir les œuvres de Michel Tombereau, dans les locaux de France Bleu Gard Lozère, 10 boulevard des arènes à Nîmes.

Entrée libre.

Renseignements : 04 66 21 36 37

Michel Tombereau au micro d'Olivier Pottier de France Bleu Gard Lozère Partager le son sur : Copier

Vernissage à l'Impérator de Nîmes - Michel Tombereau et José Pires (2009).