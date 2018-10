Exposition nationale d’animaux de basse-cour à Cherbourg-en-Cotentin les 17 et 18 novembre

Par Marie-Brigitte Leflot, France Bleu Cotentin

La salle de la Maniecièrie de Cherbourg-Octeville dans la Manche se transforme en une immense basse-cour les 17 et 18 novembre 2018. Volailles, lapins et pigeons de race, plus de 500 animaux de basse-cour et d’ornement attendent les visiteurs.