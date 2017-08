Exposition : Secrets d’épaves

La Corse et ses plages. Une image qui fait la renommée de l’île en mettant en avant son incomparable patrimoine naturel littoral. Mais, c’est sans doute oublier que cette mer Méditerranée conserve également de nombreux trésors archéologiques, témoignages des

50 ans d’archéologie sous-marine en Corse

Aussi, cette année, en partenariat avec le Drassm-MCC, le Musée de Bastia consacre-t-il sa grande exposition temporaire à ce patrimoine méconnu qui résume pourtant plus de 2 500 ans d’histoire. De l’Antiquité à la Seconde Guerre mondiale, Secrets d’épaves, 50 ans d’archéologie sous-marine en Corse présente plus de 300 objets sur les deux niveaux de l’aile nord de l’ancien Palais des Gouverneurs.

En introduction, un sas d’immersion permet au public de plonger dans le monde sous-marin grâce à une ambiance confinée, illustrée de vues sous-marines d'un chantier archéologique rappelant que la Corse a été pionnière dans cette discipline. Le cœur de l’exposition est constitué d’une séquence principale dédiée à l’Antiquité et notamment au commerce du vin, de l’huile, des métaux, des œuvres d’art, etc. Il s’agit également de présenter les techniques de construction navale, spécialement des navires à dolia et quelques objets d’exception dont certains jamais exposés jus qu’alors. Les séquences suivantes portent sur la Corse médiévale, puis la Corse génoise, entre commerce et guerre, sans oublier les objets-témoins de la vie quotidienne à bord des navires. La dernière séquence concluant l’exposition est dédiée à la Corse à l’époque contemporaine à travers les épaves de la Seconde Guerre mondiale, un patrimoine encore méconnu du public.

Ce parcours à la fois chronologique et thématique présente de nombreux vestiges – dont certains spectaculaires – accompagnés de films, de photographies, de reconstitutions 3 D et de vidéos sous-marines. Des focus thématiques sont également développés, comme celui sur les techniques de recherche par grande profondeur.

Une exposition-événement révélant pour la première fois au public la richesse et la diversité du patrimoine archéologique sous-marin corse dans une scénographie qui nous replonge au cœur de la « grande bleue ».