Fabienne Marcangeli à l'Aghja

Spectacle créé en résidence d’artistes à Pigna au centre national de création musicale Voce en novembre 2017.

« Bien qu’ils soient contemporains, Chet Baker et Antonio Carlos Jobim n’ont jamais joué ensemble ; et si… et s’ils se rencontraient sur une île de Méditerranée ? Une île où le soleil et la mer, chers au jeune californien, côtoient le maquis profond, la forêt et sa faune sauvage qui ont tant inspiré Jobim.

‘Corcovado’ devient alors ‘Cantu nustrale’, ‘My funny Valentine’ une ‘Dolce nanna’, et ‘A Ciucciarella’ vous donne la ‘saudade’… Le croisement de la musique de Chet Baker et Tom Jobim, de celle qu’ils m’inspirent et de la culture corse, langue et sonorités, n’est-il pas un excellent moyen de leur rendre hommage tout en mettant en avant l’idée d’une identité corse ouverte sur le monde ?