Fabienne Thibeault chante au profit de l’association OPPH - Ondes Positives Pour l'Hyperinsulinisme – lors de la soirée "Buffet terroir et spectacle musical" à la Halle aux grains de Quettehou dans la Manche, samedi 2 juin 2018.

Quettehou, France

Fabienne Thibeault est la marraine de l'association O.P.P.H : Ondes Positives Pour l'Hyperinsulinisme. Cette maladie très rare chez l’enfant - 1 cas sur 50 000 - est due à un dysfonctionnement du pancréas entraînant une sécrétion excessive d’insuline. L’hyperinsulinisme du jeune enfant est la cause la plus fréquente des hypoglycémies qui peuvent entrainer des convulsions, un coma et des retards psycho-moteurs.

C’est dans le but de récolter des fonds pour la recherche qu’est organisée cette soirée "Buffet terroir et spectacle musical".

Après un repas composé d’un apéritif, d’amuse-bouches et du buffet «terre et mer" avec boissons, Fabienne Thibeault se produira sur la scène de la Halle aux grains de Quettehou accompagnée de la troupe "Les Thibeault’ins".

Des chansons comme Le monde est stone, La complainte de la serveuse automate, Les uns contre les autres et des titres de l’opéra rock Starmania sont au programme de cette soirée.

Une tombola sera proposée au profit de l'association O.P.P.H. De nombreux lots dont un parapluie de Cherbourg collector d’une valeur de 500 € seront à gagner.

La soirée "Buffet terroir et spectacle musical" à Quettehou en pratique :

Tarif de la soirée : 29 €

Réservations avant le 28 mai au 06 08 31 58 77

Halle aux grains : 1 Place du Marché, 50550 Quettehou (Manche)

Ouverture des portes à 19h30, début de la soirée à 20h.

En savoir plus sur l’association : Ondes Positives Pour l'Hyperinsulinisme

Comprendre le fonctionnement du pancréas :