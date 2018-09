Nils Tavernier, réalisateur du biopic "Facteur Cheval" est l'invité de France Bleu Drôme Ardèche, au lendemain de la première avant-première à Hauterives, où se situe le Palais idéal du Facteur Cheval et où le film a été en partie tourné

Regardez l'émission en vidéo:

C'est sous l'impulsion d'Alexandra Fechner, productrice, que Nils Tavernier accepte de réaliser un film consacré au personnage de Ferdinand Cheval, facteur à Hauterives en Drôme des collines. Facteur, il passait ses journées à distribuer le courrier et la nuit, durant plus de 30 ans, il a construit dans son potager "Le temple de la nature" qu'il baptisera plus tard "Le Palais idéal"

Alexandra Fechner et Nils Tavernier © Radio France - Alain Carretero

Il s'agit du symbole de l'art naïf en France, sauvé d'un abandon probable par André qui le fit classé monument historique avant de quitter le gouvernement en 1969.

Le Palais idéal du Facteur Cheval à hauterives dans la Drôme des collines

Jacques Gamblin incarne Ferdinand Cheval, aux côtés de Laetitia Casta.

"Facteur Cheval" ne sortira qu'en janvier 2019, mais les habitants d'Hauterives et Mirmande, les 2 villages où s'est déroulé le tournage, ont eu le privilège de découvrir le film achevé en avant-première le 24 septembre. Au lendemain de cette double projection, Alexandra Fechner, Nils Tavernier et Laurent Bertoni (Co-scénariste) étaient les invités de Nathalie Rodrigues et Christophe Bernard sur France bleu Drôme Ardèche.