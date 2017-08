Faïencerie de Varages, Parc Alexis Gruss à Piolenc et un stage de trampoline à Pertuis à gagner cette semaine

Tous les jours, France Bleu Provence vous offre de magnifiques cadeaux. C'est encore le cas cette semaine dans nos jeux sur l'antenne et sur francebleu.fr ! Tentez votre chance.

A gagner dans "Le Provence Poursuite" de 9h à 10h du lundi 7 au vendredi 11 août

4 entrées (2 adultes et 2 enfants) à une soirée au parc Alexis Gruss de Piolenc (nord-Vaucluse) à utiliser cet été. Les mardis et jeudis à partir de 18h30, la famille Gruss propose un moment de féérie lors du Grand spectacle dans une ambiance musicale et chaleureuse (animation musicale, spectacle de funambule, grand spectacle de la famille Alexis Gruss de 2h30 avec entracte).

"Le Provence Poursuite", avec Arno Visconti : une énigme, des indices et un lieu, une spécialité, ou une personnalité de Provence à identifier. Tirage parmi tous les gagnants de la semaine vendredi à 9h50.

A gagner dans "Le Tatoutécouté" de 16h à 16h45 du lundi 7 au vendredi 11 août

Une semaine de stage de trampoline avec Trampoline Événement à Pertuis. Une semaine de stage en loisirs sportifs au Camping Les Pinèdes du dimanche 16h au vendredi 19h en pension complète (hébergement sous tente, restauration midi et soir, collation dans la journée). Au programme : entraînements par des professionnels et champions soit en découverte/initiation, soit en stage de haut niveau, 20h d'entraînement (soit 4h/jour) au choix : 1 ou 2 disciplines parmi gymnastique, trampoline ou tumbling. Une semaine de loisirs et détente avec jeaux et baignade dans la journée, veillée chaque soir, pour 1 personne (adulte, ado ou enfant)

"Le Tatoutécouté", votre jeu de fidélité avec Cédric Frémi : un extrait de l'antenne et une question pour tester votre assiduité à France Bleu Provence. Tirage parmi tous les participants de la semaine vendredi à 16h50.

A gagner dans le Bar de la Plage, du 5 au 11 août

Un lot complet La Faïencerie de Varages comprenant : 8 assiettes plates, 8 assiettes à dessert, 1 plat plat et un plat creux, 1 saladier, 8 bols, 8 calottes, 8 coupelles, 8 tasses, 8 assiettes à pâtes, 8 bols et 1 pichet. Couleurs aux choix (à aller récupérer à la Faïencerie de Varages)

Pour gagner : écoutez bien l'antenne. Le Bar de la Plage peut ouvrir à tout moment entre 6h et 9h et entre 16h et 19h : dès que l'animateur vous le dit, composez le 04.42.38.08.08, et donnez-nous le mot de passe pour participer au tirage du vendredi 17h45. Le mot de passe vous est communiqué très régulièrement toute la journée !

A gagner sur francebleu.fr

Le chapeau de paille, le bloc-notes et le stylo France Bleu Provence sont toujours en jeu sur notre site. Lisez bien les règles du jeu et vous ferez partie de nos nombreux gagnants ! POUR JOUER : CLIQUEZ ICI !