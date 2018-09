France Bleu Provence soutient le "Défi Rose" de l'Institut Paoli-Calmettes en faveur de la recherche contre le cancer du sein.

Le Défi Rose est la campagne d’appel à la générosité publique de l’institut Paoli-Calmettes pour soutenir un programme de recherche bénéficiant aux patientes atteintes d’un cancer du sein

Ensemble relevons le Défi Rose

L’Institut Paoli-Calmettes (IPC) fait appel aux dons privés afin de soutenir le financement de programmes de recherche et d’équipements innovants. Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif membre de la Fédération UNICANCER des Centres de lutte contre le cancer. L’IPC est régi par le Code de la santé publique (articles L6162-1 à 13) et est habilité à recevoir des dons et legs. La prise en charge à l’IPC s’effectue sans dépassements d’honoraires ni consultations privées : il n’y a donc pas de reste à charge pour le patient ni de prélèvement pour financer l’investissement. Les dons sont indispensables à l’IPC pour financer l’innovation médicale.

Votre don sert à soutenir la recherche

L’IPC investit 1 million d’euros par an pendant 5 ans dans un programme en médecine moléculaire et prédictive contre le cancer du sein. Ce programme de recherche s’appuie sur le séquençage systématique des gènes des tumeurs de patientes, afin d’améliorer leur prise en charge. Le coût du séquençage ADN reste encore élevé : plus de 1 000 euros par tumeur …

Relever le Défi Rose de l’IPC, c’est faire un don pour faire progresser la guérison

En savoir plus : Le site internet de l'institut Paoli-Calmettes