On fait la route ensemble

Nantes, France

Matinée spéciale mobilité à l'occasion du grand débat national

Jeudi 28 février entre, 6h00 et 9h00, venez rejoindre Capucine Frey et Bastien Michel dans nos studios et au PC circulation de France Bleu Loire Océan. Vous assisterez en direct à la réalisation de votre émission du matin et de nos infos routes.

A l'occasion du grand débat national, autour de la question de la mobilité, vous témoignerez également des points noirs rencontrés sur nos routes, comme le difficile franchissement de la Loire. Ou des progrès réalisés en termes de mobilité, comme l'extension des lignes de tramways, de bus ou l'amélioration des dessertes régionales.

Tramtrain entre Nantes et Châteaubriant © Getty - Alain DENANTES/Gamma-Rapho

Si vous souhaitez nous rejoindre en studio et apporter votre témoignage entre 6h00 et 9h00. Inscrivez-vous, par téléphone au 02.40.73.6000 ou par mail sur notre page Facebook

Venez nous rejoindre et prenez la parole, jeudi 28 février, pour cette matinée spéciale mobilité sur France Bleu Loire Océan.