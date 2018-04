Les Hauts de France comptent plus de mille cimetières militaires de toutes nationalités, dont la plus grande nécropole de France : Notre-Dame de Lorette.

Ces lieux rappellent l'horreur de la Première Guerre Mondiale.

Sur notre petit territoire du Nord- Pas de Calais de la France, des nations ont été impliquées dans la Grande Guerre.

Association Centenaire pour la Paix : Rassemblons-les à nouveau, mais pour chercher les chemins d'une paix juste . Ensemble, prenons conscience que nous sommes nombreux à la construire dans la diversité de ses dimensions ; Education, régulation des conflits par le droit et la non-violence, dialogue entre les cultures et les religions, respect de l'environnement, promotion de la justice...

Soutenez et participez au rassemblement international "FAITES LA PAIX" du 19 au 22 avril !

Le programme :

Jeudi 19 avril 2018 : Faire mémoire - LIEUX DE MEMOIRE

• Tout au long de la journée : des délégations étrangères, des ambassadeurs, des représentants religieux et institutionnels, des écoliers… se rendront dans différents cimetières militaires du front de l’Artois

• 16 h : Visite de l’Anneau de la Mémoire et de la nécropole de Notre-Dame de Lorette avec les gardes d’honneur (ouvert à tous)

• 17 h 30 : Cérémonie pour la paix à la nécropole de Notre-Dame de Lorette avec une chorale de 600 enfants.

• 21 h : “Une plume au-dessus de la mitraille” (Bande-dessinée en concert) à l’église Saint- Nicolas-en-Cité d’Arras (entrée : 12 euros. Vente de la bande-dessinée sur place : 10 euros).

Vendredi 20 avril 2018 : Comprendre - Campus de la paix – LILLE

• Tout au long de la journée : Conférences et ateliers-débats à l’Université catholique de Lille menés par des spécialistes français et internationaux : Andrea Riccardi (ancien ministre italien), Jean-Claude Guillebaud (ancien responsable de Reporters sans frontières), sir Gerald Pillay (recteur de l’Université de Liverpool Hope – Angleterre), Paul de Puybusque (ancien chef d’état-major du général commandant la force d’action terrestre), Assumpta Mugiraneza (historienne franco-rwandaise)…

• 18 h 15 : Chants et orgue à la cathédrale Notre-Dame de la Treille de Lille. Inauguration de l’oeuvre « La paix soit avec toi » de Nicolas Alquin.

• 21 h : “Une plume au-dessus de la mitraille” (Bande-dessinée en concert) à l’église Saint-Nicolas-en-Cité d’Arras (entrée : 12 euros. Vente de la bande-dessinée sur place : 10 euros).

Samedi 21 avril 2018 : Construire et chanter la paix - ARRAS

• De 14h à 20h30 : Rendez-vous à la Maison des amis de la Paix (107 rue d’Amiens) pour des animations, des débats et des interventions autour de huit thèmes (éducation à la paix, justice sociale et droit, non-violence active, vers une transition écologique, la rencontre entre les cultures, les religions au service de la paix, la paix avec soi-même et la paix en entreprise). La journée sera rythmée par des temps festifs et musicaux, à partager entre amis et en famille.

• Programme de la scène

o 14 h : Morgane de lui – Ze tribute of Renaud (Pascal Béclin)

o 15 h : Les amis de tous les enfants du monde

o 16 h : Le Baz’Art à nanas

o 17 h : Décibel

o 18 h : Psycho (Tribute de Muse)

o 19 h - 20h30 : Les Satin Doll Sisters

• Programme des projections

o 14 h : La cour de Babel, de Julie Bertuccelli

o 15 h 30 : Le champ des possibles, de Marie-France Barrier

o 17 h 30 : Latifa, le coeur au combat, de Olivier Peyon et Cyril Brody

Dimanche 22 avril 2018 : Manifester - LIEUX DE MEMOIRE

• 9 h : rendez-vous aux points de déploiement de la chaîne humaine (terrain de football de Neuville-Saint-Vaast, mémorial canadien de Vimy et parc René Cassin de Souchez)

• 10 h : animation « Moment Pro Peace »

• 10 h 45 : lâcher de colombes

11 h : déploiement de la chaîne humaine entre le cimetière militaire de Neuville-Saint-Vaast et la Basilique Notre-Dame de Lorette, en passant par le Mémorial de Vimy (une quinzaine de kilomètres). 12 h : jonction des mains

Pour réaliser ce grand défi l'association a besoin de 15 000 personnes ! Informations & inscriptions : faiteslapaix.org

Ensemble

Ensemble

Nécropole de Notre Dame de Lorette - Diocèse d'Arras