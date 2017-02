By The Fall invité de Ça va monter d'un ton sur France Bleu Pays d'Auvergne

Christophe Noiseux reçoit dans son émission live Ça va monter d'un ton By The Fall

Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l’émission « Ca va monter d’un ton » l’émission Live de France Bleu Pays d’Auvergne, qui aujourd’hui, vous invite à découvrir le groupe By the Fall, un trio composé de trois artistes particulièrement talentueux, Vincent Estival à la compo, au chant et à la guitare, Maxime Auvity au clavier et guitare et Pierre Lémarie aux percus et aux cuivres.

Depuis le premier mini-album « Ashes » sorti en 2014, By the fall est un groupe qui monte en puissance grâce à un répertoire tout en douceur, épuré, sans chichi, sans artifice,……. du vrai, du beau, du bon…

By the fall s’est fait remarquer à Bourges, grâce à sa pré-sélection aux « Inouïs du printemps de Bourges en 2015. ». Les inrocks leur avaient d’ailleurs consacré un article mettant en avant le potentiel artistique réel de ce groupe Clermontois, qui rejoint le club des talents auvergnats qui s’exportent et se font remarquer en dehors des limites de la région.

En novembre dernier, By the fall a sorti un nouvel album intitulé « Wolves », les loups, un album qui envoûte l’auditeur dès les premières notes. C’est d’ailleurs à travers des extraits de « Wolves » que nous allons partager notre découverte de By the Fall enregistré le 11 janvier dernier à la 2 deuche à Lempdes.

Retrouvez toute l'actualité de By The Fall sur le site internet et sa page Facebook.