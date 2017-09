Dimanche 24 septembre, sur le Champs de Mars et au Parc de St Cloud.

Famillathlon, c'est l'occasion pour les familles de se retrouver pour une journée conviviale d’activités sportives.

Tous les ans depuis 2005, rendez vous est donné aux familles, à Paris, au Champ de Mars ou dans des lieux représentatifs d’autres villes, accessibles à tous. Tous peuvent découvrir et pratiquer gratuitement de nombreux sports et jeux. Et c’est aussi : un accès convivial à de l’information sur la prévention, la santé, la famille, la solidarité, des activités ouvertes à toutes les générations, toutes les aptitudes. Une journée entièrement gratuite, bénévole, non commerciale

Les objectifs de l’événement: