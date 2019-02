Famille & Retrouvailles

« Famille », c’est souvent un mot clef au moment des vacances. Soit on part la rejoindre parce qu’on en est éloigné, soit on la retrouve en revenant, et puis bien sûr, souvent on part en famille. Quoi qu’il en soit il y a des retrouvailles au programme ! En définitive, le mot famille est assez flou : où commence la famille, ou s’arrête-t-elle ?

Vous avez pleinement raison, les parents et les enfants, voilà la famille restreinte, mais en ajoutant tous les cousins… très vite c’est énorme. La famille, c’est une grande joie mais un ami me disait récemment avoir été esclave de sa famille débarquée à l’improviste et l’empêchant d’aller voir un match. Je lui ai répondu que sans le savoir avec le mot esclave, il donnait l’origine du mot famille. En latin classique, familia vient en effet de familius, le serviteur. Et la familia romaine désigne l’ensemble des esclaves attachés à la maison du maître. Puis la famille devint tous ceux vivant sous le même toit, maîtres et serviteurs, sous l’autorité du pater familias, chef de famille, et enfin ce fut les membres de la maison unis par les liens du sang. Auparavant, on parlait de lignée. Vous faites un prix pour ma lignée ?

Et les retrouvailles, c’est un mot ancien ?

Eh bien pas vraiment. On l’atteste en langue française depuis 1782, avec tout simplement le sens d’aujourd’hui, le fait de retrouver des personnes dont on était séparé. Généralement le mot est au pluriel. comme semailles. Et il est assorti d’un verbe privilégié : fêter ses retrouvailles. En politique on parle aussi de retrouvailles, quand des relations interrompues reprennent. Et place aux écrivains avec par exemple Jean Dutourd, s’exclamant dans Au bon beurre : « Tout de même le monde est petit ! Ces retrouvailles n’ont-elles pas quelque chose de miraculeux ! » Eh bien oui, cela nous est tous arrivés, on est là sur le quai, en voyage, loin de chez soi, et qui voit-on soudain : un ami d’enfance ou un voisin. Ah ! les retrouvailles. Et là il se souvient que je lui dois dix euros. Ah ce n’était pas prévu ! Bon, qui paie ses dettes s’enrichit !