Corrida mi figue-mi raisins lors de l'ouverture de la Feria de l'Atlantique dans les arènes de Bayonne copieusement occupées par plus de 7000 spectateurs. Face à du bétail très inégal de Garcigrande seul le torero français coupe une oreille. Rien pour les Espagnols "El juli" et Ginés Marin.

Bayonne, France

Bilan mitigé à l'issue de la première des troi corridas de la Feria de l'Atlantique dans les arènes de Bayonne où le public a pourtant répondu présent. Plus de 7000 spectateurs se sont installés dans les gradins qui compte au total plus de 10 000 places. Face à du bétail inégal de la Ganaderia Garcigrande, seul le torero Français Sébastien Castella coupe une oreille. Un trophée décroché à son premier adversaire après une très belle faena faite de talent et d'audace. Le maestro de Béziers aurait pu couper une autre oreille à son second taureau, mais l'affaire a tourné court lors de la mise à mort.

El Juli bredouille

Voila cinq ans que le Juli n'avait foulé le sable des arènes de Bayonne. Mais la star Espagnole a déçu. Peu aidé par le tirage au sort du bétail le madrilène s'est montre trop fébrile à l’épée. Même déconvenue pour son compatriote Ginés Marin. Les deux toreros repartent les mains vides.

Sébastien Castella dans les arènes de Bayonne © Radio France - Paul NIcolaï

Sébastien Castella brillant face à son second adversaire mais malheureux avec l’épée. © Radio France - Paul Nicolaï

Sébastien Catella audacieux face à son premier taureau © Radio France - Paul Nicolaï

El juli dans les arènes de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï