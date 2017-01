Fest'Ar 2017, le festival de théâtre à Brix

Au cœur du bocage normand du 3 au 12 mars 2017, la commune de Brix frappe les 3 coups et lève le rideau sur la 6ème édition de Fest’Ar ! Le festival de théâtre Fest'Ar propose pendant 2 week-ends successifs, des pièces données par des troupes de théâtre amateur rural de la Manche.

Le festival de théâtre Fest'Ar organisé par l’association La Clé des Champs a lieu tous les 3 ans à Brix entre Cherbourg-en-Cotentin et Valognes. Pendant 2 week-ends, la scène de la salle du Haut Mur à Brix accueille 6 troupes de théâtre qui interprètent des pièces de théâtre de boulevard ainsi qu’une création autour de Prévert . Près de 1500 spectateurs sont venus rire et applaudir les comédiens lors de l’édition précédente de Fest’Ar.

Le programme de Fest'Ar 2017 :

Vendredi 3 mars à 20h30 : la troupe de Brix "La Clé des Champs" joue "Vous mendierez tant" de Claude Martineau.

Un restaurant jadis réputé qui est en chute libre, une famille bourgeoise moins brillante qu’il n’y parait, un couple de clochard qui vient chercher gîte et couvert le temps de l’hiver et un grand-père déboussolé …en savoir plus.

Samedi 4 mars à 20h30 : la troupe de Tamerville "Tam Comédie" joue "Sale attente" de Franck Didier.

Une dame avec une rage de dents se présente, sans rendez-vous, dans le cabinet d'un dentiste. Elle veut à tout prix, passer devant les autres personnes. Pour cela, elle utilise tous les moyens pour y parvenir…en savoir plus.

Dimanche 5 mars à 15h : la troupe de Lessay "Les 3 coups de Lessay" joue "Dévorez-moi" d'Olivier Lejeune.

Un des meilleurs chefs au monde, réputé pour son établissement "La Tour de Vermeil" a eu le malheur de séduire la femme du redouté rédacteur en chef du Guide Lichemin. Pour se venger, le critique culinaire exerce un atroce chantage : pour sauver sa troisième étoile, le chef doit lui cuisiner un plat gastronomique hors norme...en savoir plus.

Vendredi 10 mars à 20h30 : la troupe de Brillevast "la Compagnie du pas du diable" joue "Training sauvage" de Bruno Bachot.

Pour améliorer les performances de l'entreprise et motiver ses employés, une DRH organise un trek en Moldavie. Mais un imprévu va tout faire basculer !...

Samedi 11 mars à 20h30 : la troupe de La Haye du Puits "Le Grenier Haytillon" joue "Atmosphères", le Grenier Haytillon reçoit Prévert.

Le Grenier Haytillon a mis en scène une pièce originale, un spectacle d'une heure 15mn autour de textes de Jacques Prévert : poèmes, maximes et films…

Dimanche 12 mars à 15h: la troupe de Sauxmesnil "les Pot-irons" joue "Trois chambres à zéro" de Jean-Claude Martineau.

Pour échapper à l'expropriation qui les guette, un couple de retraités n'ont pas d'autre choix que de prendre des locataires pour occuper les chambres de leur grande et vieille maison. Entre une punk, un clochard et une « coincée », la cohabitation s'avère délicate …en savoir plus.

Le festival de théâtre Fest'Ar 2017 en pratique :

Tous les spectacles se déroulent à la salle socioculturelle du Haut Mur à Brix, 21 rue du Haut Mur, 50700 Brix.

Tarifs : les prix sont dégressifs à partir de deux spectacles différents.

Tarifs : 6€ pour un spectacle / 11€ pour deux spectacles / 15 € pour trois spectacles / forfait pour les 6 représentations : 25 € / Gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements, préventes et réservation 02 33 21 31 53 / Vente de billets sur place le jour de la représentation.