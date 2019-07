Festa di u viulinu

Tutti in Piazza revient faire la fête à Sermanu. Berceau du Riaquistu, du chant avec la création de Canta u Populu Corsu, et de notre quadrille car c'est là dans les mêmes années qu'ont été recueillies par Minicale, auprès des violoneux du village les musiques à danser.

27 juillet à Sermanu

De 17h à 19h, animations musicales et dansantes éclatées sur les places du village, et pour les petits, initiation au quadrille à l'ombre dans la salle des fêtes. Tous les musiciens, violonistes, violoneux et autres, pratiquants ou apprenant sont invités à se joindre aux animations informelles.

De 19h à 21h30, apéritif et petite restauration assurés par les gens du village. Buvette sur la place de l'église.

À 21h30, concert sur le square Turchini, trois groupes s'y succéderont.

Musiques et danses d’Italie avec le groupe « Tin Toun Teno » composé de Enrico Pascal, violon, chant, Riccardo Aimar, accordéon diatonique, harmonica et chant et Giulia Alessio, chant, petites percussions et danse. C'est un groupe de musiciens des vallées occitanes du nord de l'Italie,

« Sturgan Brae », groupe des musiciens irlandais de « Ceili » ;, bien connus en Corse car devenus des habitués de nos fêtes, Seamus et Fidelma Bellew de Dundalk, Seamus joue de l'accordéon et Fidelma du piano, ils seront accompagnés pour l'occasion par deux amies, Melissa Hayes et Noreen Mc Manus, qui joue l'une du violon et l'autre du banjo irlandais.

Et ensuite les musiciens de Tutti in Piazza, aux violons Minicale, Laurence Felici, Laurent Barbolosi, à la guitare Battì Paoli, à l'accordéon Padoue Ortoli.

28 juillet à à Corti : concert et grand bal

Début des festivités à 21h sur le parvis du Musée : un concert de chants corses pour ouvrir la soirée avec le groupe Spartimu, ensuite, on pousse les chaises pour le Grand Bal, alterneront sur la scène les musiques et danses d'Italie avec le même groupe de musiciens traditionnels du nord de l'Italie « Tin Toun Teno » puis viendra le « Sturgan Brae » nos musiciens irlandais de « Ceili ». Ils seront accompagnés de Padraig et Roisin Mc Eneany, des formateurs qui sillonnent le monde pour enseigner le set dancing , le quadrille irlandais qui devient de plus en plus populaire au delà des frontières de l'Irlande. Et bien sûr aussi les musiciens de Tutti in Piazza pour du quadrille corse, des danses en cercles, des valses, des scottishes, et même quelques tangos et pasos. Aux violons Minicale, Laurence Felici, Laurent Barbolosi, à la guitare Battì Paoli et à l'accordéon Padoue Ortoli.

Entrée libre, buvette et tombola