Festa trail 2017 avec France Bleu Hérault

Festa trail Pic-Saint-Loup 2017 du 19 au 21 mai 2017 avec France Bleu Hérault.

Le Festa Trail est un grand moment collectif de détente autour d’un objectif sérieux et important. Il contribue à éveiller les consciences sur l’importance de protéger et de valoriser cette richesse et ce bien commun pour les habitants, les visiteurs et l’avenir du territoire. La protection de l’environnement est au cœur de cet événement, afin de sensibiliser les coureurs et tous ceux qui les accompagnent et les accueillent grâce à un programme sportif et culturel de grande qualité.

Festa trail 2017 - France Bleu Hérault © Radio France

Les courses 2017

L’Ultra Draille – 120 km – 5000 m+

L'Hérault Trail - 73 km - 3100 m+

Le Marathon de l’Hortus – 44 km – 1800 m+

Le Tour du Pic Saint-Loup – 18 km – 875 m+

Le Tour du Pic Saint-Loup by Night – 18 km – 875 m+

La Cécélienne (course féminine) – 12 km – 300 m+

La Marche Nordique - 12 km - 300 m+

Handi Trail - 12 km - 300 m+

Pitchou’Pic (course jeunes et course enfants) – 1 ou 3 km

Mais aussi :

Randos - Balades, Repas, Animations, Action caritative et Concert de Marianne Aya Omac et Emmanuel Pi Djob.

Gala ARA Festa trail 2017 - France Bleu Hérault © Radio France

Toutes les informations du Festa trail 2017, les inscriptions ICI