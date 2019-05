Festeenval, le festival de théâtre jeunes à Gardanne

France Bleu Provence est partenaire de la 9ème édition de Festeenval, le festival de théâtre jeunes et amateur pour les troupes de jeunes comédiens, les 11 et 12 mai à la Maison du Peuple de Gardanne.

Le Festeenval, créé par la compagnie Tiramisù et co-organisé avec L'aparté, a pour but de promouvoir le théâtre Jeune (12-25 ans) auprès de tous les publics. L’objectif du festival est d’offrir une scène et un public aux jeunes dans des conditions techniques professionnelles tout en leur permettant de partager, avec les autres troupes présentes, leur passion du théâtre.

Pour sa neuvième édition, le Festeenval se déroulera les 11 et 12 mai 2019 à la Maison du Peuple de Gardanne. Il accueillera plus de 90 jeunes venus de tout le département des Bouches-du-Rhône et du Var (Aix-enProvence, Lançon-de-Provence, La Bouilladisse, Marseille, Calas, Gardanne, Saint-Maximin-la-SainteBaume). Ils présenteront, devant un public varié, des pièces très diverses, des drames comme des comédies, des adaptations comme des créations.

Un prix « Coup de cœur du jury » sera délivré à un des spectacles à l’issue du festival par trois membres : une comédienne et professeur de Théâtre, une comédienne de la FNCTA (Fédération de Théâtre Amateur) et un jeune étudiant en DEUST Théâtre de l’Université Aix-Marseille.

Informations pratiques

Plein tarif : 5€ pour un spectacle / 12€ le pass

Tarif réduit : 3€ pour un spectacle / 8€ le pass

Gratuit pour les moins de 12 ans

Informations et réservations : festeenval@yahoo.fr / 06 51 40 48 68

Consultez la programmation complète ici