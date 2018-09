27ème édition du festival de théâtre amateur en pays vouglaisien.

Comme tous les ans, Vouillé, Latillé, Béruges, Chiré-en-Montreuil et Vouneuil-sous-Biard accueillent des troupes de théâtre amateur venues de toute la France. Le programme

Programme

Vendredi 28 septembre 2018

Latillé

"Chez Boby et Jipy"

Café-théâtre par la Compagnie Topel Théâtre

Quand les textes déjantés de Jean-Pierre Verheggen font échos aux chansons loufoques de Boby Lapointe.

Salle des fêtes à 21h.

Samedi 29 septembre 2018

Vouillé

"Ze twomenchauds en cavale, le retour"

Joutes verbales burlesques par deux troubadours venant d'une monarchie inconnue.

Sur le marché à 10h45

"Enchères d'improvisation" par la LUDI de Poitiers

Médiathèque de Vouillé à 17h30

"Pour combien tu m'aimes ?", de Jean Franco et Guillaume Mélanie (auteurs de "Panique au Ministère" et "Lady Oscar").

Par le Théâtre Populaire Pictave

Lisa Barland, femme d'affaire de 37 ans, et célibataire endurcie, a recours, quand il est nécessaire d'être en couple pour certains dîners d'affaires, aux services d'escort. Un soir, à vingt minutes d'une soirée capitale pour son entreprise, son cavalier habituel la plante. Seule solution : « engager » en remplacement, l'ouvrier qui fait des travaux dans son appartement. Passés le choc des cultures, et celui des caractères, la situation se complique drôlement quand les sentiments amoureux s'invitent aussi à dîner...

Salle polyvalente à 20h45

Béruges

"Les amis du placard", de Gabor Rassov

Par la Belle Équipe

Imaginez un monde où l'on pourrait s’acheter des amis au supermarché. C'est dans ce monde que vivent Jacques et Odile. Ils se sont acheté un couple d'amis. Lesquels se doivent d’assouvir tous les désirs de leurs propriétaires. Le problème est que Jacques et Odile sont de plus en plus exigeants avec leurs amis.

"A ta santé Hubert", de Claude Cohen

Par le Vestiaire des filles

Dans un cimetière de campagne, , deux veuves, pas vraiment éplorées, se dévoilent.

Salle des fêtes à 14h45

Dimanche 30 septembre 2018

Latillé

"Trop", de Jean-Louis Fournier

Par les Tambours d'Aurore

Comédie sur la société de consommation.

Salle des fêtes à 14h45