Festi lumi

6e édition

Fééries lumineuses

Les œuvres lumineuses et les interventions artistiques du festival, variées et riches de surprises, sont dévoilées à travers un parcours nocturne intuitif. Le visiteur est subtilement guidé tout en restant maître de sa propre déambulation et de sa propre découverte des propositions artistiques. Le public aura non seulement la place de spectateur mais aussi parfois le rôle d’acteur intervenant lui-même sur des œuvres qui lui seront proposées. Il saura s’émerveiller et révéler un imaginaire profond.

Le public découvrira ou redécouvrira le cœur bonifacien à travers :

• des projections grandioses,

• des scénographies intimistes,

• des interventions humaines poétiques,

• des interactions émouvantes,

• des lanternes magiques.

Le parcours s’appuie sur les éléments forts qui ont su marquer les esprits les années précédentes et faire de ce festival un événement incontournable, avec :

1/ Les projections monumentales sur les terrasses du Bastion, revisitant cette année Bonifacio à travers le regard des peintres ;

2/ Les œuvres lumières, invitant le spectateur à la contemplation ou à l’interaction ;

3/ Les lanternes magiques, feux follets irisés tapissant le ciel nocturne d’un essaim lumineux chaleureux ;

4/ Et le spectacle vivant corse, agrémentant la promenade des visiteurs par des représentations ponctuelles « vivantes » de saltimbanques.