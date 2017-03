Festival Amaryllis et les 10 ans du domaine de THOMEAUX

A l'occasion du Festival Amaryllis,Vous pourrez gagner un séjour "Hotel- accès au Spa-Cocktail déjeunatoire-PDJ et concert" pour 2 personnes pour la soirée du 22 avril au Domaine des Thomeaux ! A gagner au Quizz prochainement.

Le 2ème Festival Amaryllis se déroulera au Domaine des Thômeaux, à Mosnes, dont l'association est partenaire et qui fête ses 10 ans. Il accueillera 3 concerts et 1 Concours de Jeunes Talents

Les concerts prévus sont:

- Vendredi 21 avril, 19H30 soirée Mozart, flûte et piano, avec 2 musiciens du festival 2016: Nicolas Berbain et Masumi Nagaya

- Samedi 22 avril, 19H30 soirée opérette, avec Marie Perrin, Marlène Guichard, et Xavier-Charles Catta, pianiste dans leur spectacle «Messieurs on vous aime!»

- Dimanche 23 avril, 16H concert de musique française, clarinette et piano, avec Pascal Caraty Directeur de l'école de musique et de théâtre Paul Gaudet d'Amboise et Aurelia Josserand, professeur de piano dans cette école.