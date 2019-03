Plongez au coeur de l'Andalousie du 15 au 30 mars 2019 !

Pour cette 18ème édition, le Festival Andalou prend de l'ampleur et vous retrouve au quatre coins du département !

AVIGNON - PERTUIS - LE THOR - VEDENE - ORANGE - MORIERES

Un programme riche et varié : spectacles de chant, musique et danse Flamenco, musique arabo-andalouse, spectacle familial, exposition de peintures, cinéma, débat, gastronomie, conférence, stages de danse, chant et guitare Flamenco, présentation des ateliers pour la pratique amateur

Des invitations aux spectacles à gagner en écoutant France Bleu Vaucluse