Vivez le festival Ateliers Jazz, du 5 au 12 mai, à Meslay du Maine.

Une 21 édition venant des quatre coins du monde

Le jazz, c'est ce qui nous permet d'échapper à la vie quotidienne. Stéphane Grappelli

Ces mots seront à nouveau sublimés pendant le festival Ateliers Jazz de Meslay Grez jusqu'au 12 mai.

Des artistes de jazz, bardés des plus beaux prix, aux écoles de musique mayennaises, vivez cette 21ème édition en découvrant l'expo photo "3 regards sur le jazz" et dénichez des trésors à la bourse aux disques d' Epineux le Seguin.

Retrouvez toute la programmation du festival Ateliers Jazz ici

NAÏSSAM JALAL & RHYTHMS OF RESISTANCE au festival Ateliers Jazz

France Bleu Mayenne célèbre le Jazz

Toute cette semaine, le festival Ateliers Jazz de Meslay du Maine sera au cœur de France Bleu Mayenne.

Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 mai, plongez dans l'ambiance du festival en direct sur France Bleu Mayenne entre 18h et 18h30.