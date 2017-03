Festival BD à Aix en Provence

France Bleu Provence est partenaire de la 14eme édition du Festival de la BD à Aix en Provence du 1er Avril au 28 Mai et un week-end BD du 7 au 9 Avril 2017.

Comme chaque année le Festival de la BD s'installe à Aix en Provence pendant 2 mois avec 10 expositions dans toute la ville et un week-end avec plus de 50 artistes invités du 7 au 9 Avril 2017.

LES EXPOSITION: du 1er Avril au 28 Mai

Durant deux mois, les Rencontres du 9e Art proposent gratuitement aux visiteurs 10 expositions d'auteurs et d'illustrations parmi les plus surprenants de la scène actuelle. Créées ou co-produite pour l'occasion, ces expositions investissent toute la ville et permettent aux musées, galeries, écoles d'art, cafés et bibliothèques de devenir, l'espace de quelques semaines, les étapes atypiques d'un véritable parcours graphique.

LE WEEK-END BD: les 7,8 et 9 Avril

Moment festif et convivial, le Week-end BD réunit autour de propositions fortes et inédites (rencontres, ateliers, projections, concerts...) un public d’aficionados et de lecteurs néophytes, plus de 50 auteurs internationaux et une centaine de professionnels du livre. Avec son plateau d’invités venus d’horizons variés, le Week-end BD, se place sous le signe de l’ouverture à l’international et propose un regard panoramique et subjectif sur le paysage éditorial contemporain.