Festival Clin d'Oeil 2017 avec France Bleu Champagne-Ardenne

Rendez-vous du 6 au 9 juillet à Reims

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire de la 8ème édition du Festival Clin d'Oeil du 6 au 9 juillet dans 7 lieux de Reims.

4 jours de festival

7 lieux de représentations et d'ateliers

38 spectacles

152 représentations

170 artistes de 28 nationalités

31 films sélectionnés

Le festival favorise la mixité des publics par le biais de la culture, de l’éducation artistique, des arts et de la fête.

Ouvert à tous et à tous les âges, ce Festival rassemble plus de 4000 Sourds et entendants pendant 4 jours dans plusieurs lieux culturels de la ville. C’est l’occasion pour le public entendant de découvrir la Langue des Signes, de s’immerger dans la culture sourde, de s’ouvrir à des formes d’expressions différentes et de changer son point de vue sur la surdité. Le Festival a pour projet de créer un pont entre deux mondes souvent éloignés par la barrière de la langue. Lors du festival ces barrières tombent pour laisser place aux échanges entres sourds, malentendants, entendants, étrangers, personnes en situation de handicap, petits et grands…