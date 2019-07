Festival d'accordéon d'Is et d'ailleurs , 6 et 7 juillet 2019 de 10h à 23h aux capucins à Is sur Tille

La Compagnie Quilombo vous propose tout pour vous divertir : bal guinguette , expositions , vide grenier , stage et bien entendu de nombreux concerts , amateurs d'accordéon ou non , vous passerez un agréable moment !