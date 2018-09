France Bleu Provence est partenaire du Festival d'Automne du 2 au 7 Octobre 2018 au cinéma les Arcades de Salon-de-Provence.

L'association Ciné Salon 13 organise la deuxième édition du Festival d'Automne du 2 au 7 octobre 2018 au cinéma les Arcades à Salon-de-Provence.

Cinéma d'hier et de demain

Avec une programmation ambitieuse de part un choix de films éclectiques allant du grand classique au film oublié. Le festival d'Automne fait se rencontrer les films d'hier et ceux de demain dans le but de proposer un accès à la culture à tous et en particulier aux plus jeunes.

Le festival accueillera des invités prestigieux et donnera l'opportunité au public de découvrir en avant-première trois films très prometteurs dont Le Facteur Cheval en présence de Nils Tavernier.

Au programme : Avant-première, Films restaurés, Séances scolaires, Séances en famille, Exposition, Table ronde et Débats...

En savoir plus : Le site internet du festival.