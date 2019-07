Festival d’Avignon : Homère en treize épisodes.

L’odyssée d’Ulysse, de Troie à Ithaque constitue le feuilleton Théâtral du Festival d’Avignon 2019.

Le projet est dirigé par Blandine Savetier, artiste associée au Théâtre National de Strasbourg. Plutôt portée sur les textes d’aujourd’hui, la metteure en scène travaille avec un collectif composé de professionnels, de membres de « 1er Acte », programme qui vise une plus grande diversité sur les plateaux et de comédiens non professionnels d’Avignon et des alentours.

Rencontre avec Blandine Savetier et quelques protagonistes de cette « Odyssée ».

© Radio France - Michel Flandrin.

Le travail porte sur le texte à la fois dense et lyrique mais aussi sur le souffle et le placement des voix pour sa restitution.

« L’odyssée » du 6 au 20 juillet, 12H, jardin de la bibliothèque Ceccano. Entrée libre.