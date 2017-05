Les 3 et 4 juin 2017 dans le Val de Saire sur la côte Est du Cotentin dans la Manche, les murs historiques du fort de La Hougue à Saint-Vaast vont vibrer au rythme des chants marins. Pendant 2 jours des groupes locaux vont animer la forteresse inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

C’est à l'intérieur du fort de La Hougue, au pied de la Tour Vauban que les groupes du festival de chants marins vont se succéder pendant ce week-end des 3 et 4 juin, samedi de 13 h à 23h et dimanche de 12 h à 18 h.

Le programme du festival de chants marins à Saint-Vaast-la-Hougue :

Samedi 3 juin après l’inauguration à midi, la chorale de Saint-Pierre monte sur scène de 13h00 à 14h15. De 14h30 à 16h00 la Brigantine puis de 16h15 à 17h15 Cent Z’Escales prennent le relai. Le repas concert du samedi soir sera animé à partir de 17h30 par l'ensemble Jean-Jacques Blanchard , suivi du groupe Marinade et A Fond D'Cale jusqu’à 23h.

Dimanche 4 juin , Amarrage, la Brigantine, Cent Z’Escales se succèderont puis les Marins du Cotentin clôtureront le festival de 16h30 à 18h.

Les repas concerts - Samedi soir : soirée couscous, fromage et dessert et le dimanche midi : mouton grillé, frites, fromage et dessert. 15 € le repas sur réservation au 02.33.71.99.71

En marge des concerts, les visiteurs pourront bénéficier de visites guidées par l’historienne Annick Perrot, découvrir des associations à caractère maritime telles que les Voiles Cotentines , Le Défi Val de Saire des ports de pêche ainsi que des écrivains, des peintres de marine et des artisans d'art ....

Pendant les deux jours du festival chants marins de Saint-Vaast-la-Hougue, un service de restauration en continu est à votre disposition sur place : grillades, rôtisserie, fruits de mer, crêpes.

L'entrée est libre et gratuite.