Festival de l'agriculture en Picardie maritime

Découvrez tout le week-end l’agriculture de la Picardie Maritime et sa grande diversité à la l'occasion du festival de l'agriculture

L’évènement aura lieu les samedi 20 et dimanche 21 mai 2017, sur l’esplanade Vauban à Abbeville. L’entrée est libre, afin de permettre au plus grand nombre de personnes de venir découvrir l’agriculture, ses métiers et ses produits. Faire découvrir l’agriculture de la Picardie Maritime et sa grande diversité. De l’élevage laitier à la production de plants de pommes de terre, de la vente en circuit court à la production pour les industries agro-alimentaires, des modes de productions variés et performants façonnent le territoire de Picardie Maritime. Si la Picardie Maritime est un territoire agricole, ce sont aussi des pêcheurs, pêcheurs à pied et mytiliculteurs qui sont des acteurs économiques importants de la région. La Foire Agricole est l’occasion de les mettre à l’honneur.

Pêche à pied © Maxppp - JY DESJOUX

Promouvoir le métier d’agriculteur et les métiers de l’agriculture plus généralement.

Sur le pôle végétal, vous pourrez découvrir les différentes filières comme le lin, la betterave, la pomme de terre et les semences fourragères. Les céréales seront présentes via une présentation des cultures, grandeur nature, permettra également d’expliquer ce que l’on voit dans les champs grâce à la participation du lycée agricole de la Baie de Somme et des Maisons Familiales Rurales. Trop souvent, les visiteurs se demandent à quoi sert tel ou tel engin, alors à la Foire Agricole s'est l’occasion de présenter les outils de travail. Une vraie découverte avec des machines étonnantes

Travaux des champs © Maxppp - Fred HASLIN

Un pôle marché du terroir à découvrir pour gouter les bons produits !

Tous les produits de la Picardie Maritime, agricole, apicole, cidricole ou encore mytilicole, seront présentés sur le site afin de mettre en avant la diversité de nos productions de la terre et de la mer à travers la marque « Terroirs de Picardie ». Le gâteau battu sera de nouveau mis à l’honneur avec le traditionnel concours. Et puis au pôle animal ce sont les ovins, bovins, équins qui seront présents sur la manifestation, avec les différents organismes professionnels qui les représentent ainsi qu’une démonstration de contention de bovins ou de tonte de moutons. Un concours de race charolaise (bovin allaitant) sera renouvelé cette année.