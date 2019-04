FESTIVAL DE L'HUMOUR A LILLEBONNE EDITION 2019

Le festival de l'humour Juliobona à Lillebonne ce sont 6 journées de spectacles mêlant théatre, musique, cinéma.

14 mai 20h30

Peintre Clown "Non mais t'as vu ma tête" Cie Lucasmoros

C’est un peintre, seul sur la scène, face à sa grande toile. En l’espace de trois tableaux (pour employer, à dessein, un terme commun au théâtre et à la peinture), ce peintre va, tour à tour, tenter d’exécuter son autoportrait, le portrait de l’un de ses spectateurs volontaires, puis, enfin, celui de son public dans son entier.

Vendredi 17 mai 19h Ciné & concert

19h : Apéritif dinatoire en musique

20h : Retour dans les années 1980 avec le film «Les Blues Brothers» de John Landis en version originale sous titrée

22h10 : Concert Hot Slap (Rockabilly)

Batterie et contrebasse pour la rythmique solide et puissante, une voix pure et sincère, associée à une guitare habile et lyrique, telle est la formule du Hot Slap Trio pour délivrer son rock’n’roll énergique.

Dimanche 19 mai 16h30

1ère partie: Sophia Aram "A nos amours"

Après un premier spectacle sur l’école, un second sur les religions et un troisième sur la montée des extrêmes, Sophia poursuit son observation de la société en revisitant nos préjugés, nos héroïsmes et nos petits arrangements avec l’amour.

2ème partie: Aälma Dili "Concert Balkan Western"

Quatre musiciens aux allures de cowboys intrepides, aux archets endiablés et avec «l’âme des fous» (aälma dili en rom) qui nous emportent dans un grand tourbillon de musique aux inspirations tziganes, slaves, balkaniques.

Mercredi 22 mai 20h30

Le cercle de Whitechapel "Mais qui est Jack l'éventreur?"

Théatre - comédie policière

1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la vérité.

Vendredi 24 mai 20h30

Théatre Olivier Broche "Moi et François Mitterrand"

Hervé, homme simple, écrit au président de la République. Nous sommes en 1983, le secrétariat de François Mitterrand lui répond, et cela ressemble à une lettre-type.

Samedi 25 mai 20h30

Première partie: Les Goguettes En trio mais à quatre "Globalement d'accord"

Une Goguette est une pratique festive consistant à se réunir en petit groupe pour passer un bon moment et chanter. Ici les parodies de chansons connues évoquant l’actualité, mises bout à bout, constituent une revue de presse musicale hilarante !

Les Goguettes en trio (mais à quatre) vous proposent le premier spectacle qui suit l’actualité en temps réel.

2ème partie: Biscotte

Tel un alchimiste, transforme les tracas de notre quotidien en montagne de bonne humeur, Biscotte vous embarque dans ses chansons résolument drôles.

Accueil/Billetterie Mardi, jeudi et vendredi : 13h30 à 18h - Mercredi : 9h30 à 12h et 14h à 18h - Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h - Les soirs de spectacle. Fermeture les dimanches, lundis et jours fériés

Passeport Curieux Festival de l'humour: 62 € donnant accès, dans la limite des places disponibles, à toutes les soirées du festival.

Réservation et règlement

02 35 38 51 88 - juliobona@lillebonne.fr