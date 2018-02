Le Festival de l'oiseau et de la nature - Baie de Somme est l'occasion de mettre en avant toute la richesse ornithologique et des paysages naturels préservés. La Baie de Somme est un Grand Site de France et Membre du Club des plus belles Baies du Monde.

Combinant de multiples activités, des expositions, des conférences, des projections de films, des sorties nature, le Festival est une manifestation familiale, artistique, culturelle et scientifique. Il a pour but de sensibiliser le public à la protection des espèces et la préservation des espaces.

Decouvrez tout le programme du Festival de l'oiseau et de la nature.

Le Festival est aussi deux compétitions internationales: Le Concours Photo et le Concours Film,.

France Bleu Picardie partenaire du Festival de l'oiseau et de la nature

Ecoutez France Bleu Picardie pour suivre l'actualité du festival et ne rien rater des rendez-vous proposés. Et tous les jours, à 8h40, du 23 au 27 avril, France Bleu Picardie vous propose le Journal du festival .

Henri Sannier, président du Festival de l'oiseau et de la nature (archive au micro de Vincent Schneider en avril 2016) :

Henri Sannier au festival de l'oiseau © Radio France

Henri Sannier : le Festival de l'oiseau et de la nature est un vrai succès. Copier

Le concours "Mon plus beau coin de Picardie"

A l’occasion de sa 28ème édition, le Festival de l’Oiseau et de la Nature a organisé un concours photo ayant pour thème « Mon plus beau coin nature de Picardie ». Il a pour objet de valoriser et faire découvrir la région Picardie à travers ses paysages naturels. Dépôt/envoi des photos : Du 12 février au 12 mars 2018

Proclamation des résultats : Fin mars Ce concours est ouvert à tout photographe amateur ou professionnel, âgé de plus de 18 ans, qu’il réside en Picardie ou non. Il est gratuit. Chaque participant pourra envoyer au maximum 5 photographies. Elles devront être prises exclusivement dans la région Picardie. Les images déposées (couleur ou noir et blanc) devront être :

au format JPEG,

sans marges, ni signature

au rapport 3:2 ou 4:3

redimensionnées à exactement 3 500 pixels pour le plus grand côté

PARTICIPEZ AU CONCOURS