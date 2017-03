Festival de l'oiseau : votez pour Le Prix France Bleu Picardie du Plus beau coin nature de Picardie

A l'occasion du Festival de l'oiseau 2017, France Bleu Picardie va décerner Le Prix France Bleu Picardie du "plus beau coin de Picardie". Participez en votant pour votre photo préférée.

Le Festival de l’Oiseau et de la Nature organise chaque année des concours photos et vidéos pour les professionnels mais aussi pour les particuliers. Le 9 mars 2017, un jury s'est réuni pour élire les 3 lauréats du concours photo ayant pour thème « Mon plus beau coin nature de Picardie ». 440 photos ont été reçues de 101 participants. Les trois photos choisies sont visibles sur le site du festival.

Le public jury du Prix France Bleu Picardie

A l'occasion du Festival de l’Oiseau et de la Nature, votre radio attribue cette année "Le Prix France Bleu Picardie du "plus beau coin de Picardie". Et c'est vous qui allez choisir la photo qui remportera le prix France Bleu Picardie !

Vous avez 47 photos à départager. Et vous allez avoir du mal ! Elles sont toutes fabuleuses.

Vous avez jusqu'au dimanche 26 mars minuit pour voter en cliquant sur la photo de votre choix. Les votes sur le site s'ajouteront aux 'j'aime' obtenus par chaque photo sur la page Facebook de France Bleu Picardie. Et celle qui aura le plus de voix remportera le prix France Bleu Picardie.

L'auteur de la photo recevra le trophée France Bleu Picardie et sera invité dans une des émissions de France Bleu Picardie.