Festival de la BD au château de Malbrouck, gagnez un lot de bandes dessinées

Rendez-vous du 8 au 10 juin 2019 à Manderen, dans le magnifique écrin du château de Malbrouck, à la rencontre d'une cinquantaine de dessinateurs pour la troisième édition du Festival de la BD, sous le parrainage du dessinateur Jean-Yves Mitton.

Un rendez-vous pour les amateurs de bulles et de cases, les curieux, les passionnés d'Histoire et de reconstitutions historiques (les campements de romains antique, de celtes et de vikings, ainsi que celui de soldats des Première et Seconde Guerres Mondiales dans lesquels vous pourrez déambuler), les avides de connaissances avec des conférences rencontres, une exposition Hergé : une vie, une oeuvre, un village du livre où les passsionnés trouveront objets cultes, bandes dessinées... Tous trouveront à Manderen, la possibilité de vivre un week-end riche et fort.

Infos pratiques

Le Festival BD se tiendra au Château de Malbrouck les 8, 9 et 10 juin 2019.

Les séances de dédicaces sont prévues de 11h à 17h30 le samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin.

Le Village du livre sera ouvert de 10h à 18h durant toute la durée du festival.

L’exposition Hergé : une vie, une œuvre sera accessible de 10h à 18h durant toute la durée du festival.

Le bar et le restaurant sont accessibles en continu de 10h à 18h.

Une soirée musicale sera proposée sur la terrasse du Château les samedi 8 et dimanche 9 juin de 18h à minuit.

Parkings obligatoires à Sierck-les-Bains et à Manderen. L’accès au château s’effectue par navette.

Tarif : 5 euros (gratuit moins de 12 ans)

Plus d’informations sur le site internet : www.festivalbd.moselle.fr