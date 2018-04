Ecoutez L'Aïolive Le Concert avec Chico & the Gypsies à Arles

"Carte Blanche à Chico & the Gypsies" avec en guest Ariane Douguet ce mercredi 8 juin à 19h30 sur France Bleu Provence. Émission enregistrée au Patio de Camargue avec Nathalie Coursac et Médéric Gasquet Cyrus. Prise de son et mixage : Benoit Moreau et Magali Marien, Joris Julien et Rémi Bernard.