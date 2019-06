Festival de Marseille : Danse et arts multiples

France Bleu Provence est partenaire du Festival de Marseille. Un événement d'arts multiples qui à l'image de Marseille nous fait voyager, du 14 juin au 6 juillet dans les lieux emblématiques de la ville.

Danse, théâtre, concerts, performances, cinéma, rencontres et fêtes sont au programme de la 24e édition du Festival de Marseille.

L'Art investit Marseille...

Inspiré par sa ville, à la fois européen et méditerranéen, résolument cosmopolite. Le Festival se déploiera dans la ville du Nord au Sud, du toit-terrasse du Corbusier à l’Alhambra en passant, entre autres, par La Criée, la Friche la Belle de Mai et le Mucem.

Un festival à l'image de la ville.

Le Festival rassemble publics et artistes d’ailleurs et d’ici et joue avec la ville dans sa pluralité et sa diversité. Hybride, festif, voyageur et connecté au monde, le Festival se vit au rythme et à l’image de Marseille.

Du 14 juin au 6 juillet le Festival de Marseille se déploie dans toute la ville