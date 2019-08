Festival de musique de chambre BWD12 à Saint-Victor-Sur-Loire du 22 au 25 août 2019

Une aventure musicale durant la 15ème édition du Festival. 19 artistes renommés se retrouvent chaque année pour faire découvrir ou redécouvrir la musique de chambre dans le théâtre de verdure de Saint-Victor sur Loire.

Jeudi 22 août à 20h : Ciné concert

Quintette avec piano et cordes, de R. Hahn (1er mouvement)

Quatuor avec piano et cordes en sol majeur, de R. Hahn

Quatre petites pièces pour piano, violon et cor, de C. Koechlin

Quintette avec piano et cordes, de J. Cras (1er mouvement)

La capricieuse pour violon et piano, de E. Elgar

Quintette avec piano et cordes, opus 84, en la mineur, de E. Elgar (3ème mouvement)

Alexandre Nevski, de S. Prokofiev (extrait)

Sextuor à cordes, opus 10, de E.-W. Korngold (3ème mouvement)

Neighbors, de Buster Keaton

Vendredi 23 août à 20h : Dans l'entourage de Bartók

Quatrième quatuor à cordes, de B. Bartók

Sonatine pour piano et violoncelle, de Z. Kodaly

Mikrokosmos, de B. Bartók extraits (arrangement de S. Vichard)

Suite, opus 14, de B. Bartók, (3ème mouvement, thème arabe)

Jatekok (jeux), de G. Kurtag

Danses hongroises, 4 mains, de J. Brahms

Bagatelles pour quintette à vents, de G. Ligeti (extraits)

Deux chorals pour orgue de J.-S. Bach (arrangement S. Vichard)

Allegro barbaro, de B. Bartók (arrangement S. Vichard)

Rapsodie hongroise n° 2, de F. Liszt (quatre mains)

Premier quatuor pour piano et cordes de E. Dohnányi (final)

Samedi 24 août à 20h : Hommage à Mozart

Ouverture de Don Juan, K 527, de W.-A. Mozart

Quatuor pour hautbois et cordes en fa majeur, K 370, de W.-A. Mozart

Sonate en ré majeur pour 4 mains, K 381, de W.-A. Mozart

Quatuor à cordes en do majeur, opus 20 n°5, de J. Haydn

Quatuor pour flûte et cordes en ré majeur, K 285, de W.-A. Mozart

Quintette pour piano et vents en mi bémol majeur, K 452, de W.-A. Mozart

Nonette pour violon, alto, violoncelle, contrebasse, hautbois, flûte, clarinette, cor et basson, opus 77, de G. Onslow (2ème et 4ème mouvements)

Dimanche 25 août à 17h : Inspiration pastorale

Suite Czeck pour orchestre en ré majeur, opus 39, de A. Dvorak (1er mouvement, 2ème mouvement et final)

Quatuor pour piano et cordes n°1, de M. Bonis (final)

Sextuor à cordes n° 2 en sol majeur opus 36, de J. Brahms (2ème mouvement)

Octuor pour clarinette, basson, cor, et quintette à cordes, D 803, de F. Schubert (final)

Symphonie n°6 en fa majeur, opus 68, dite La Pastorale, de L. V. Beethoven

Du jeudi 22 au dimanche 25 août 2019 Horaires de représentation le jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 20h.

Publics : tous public

Tarif :

Plein tarif : de 18 à 23 € (TARIF PRÉFÉRENTIEL AVANT LE 15/08/19).

Pass 4 concerts à 60 €, tarifs réduits sur justificatif aux enfants de moins de 12 ans, carte M'RA et chômeurs.

