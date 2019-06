Festival de Thau 2019 avec France Bleu Hérault

Cette année encore France Bleu Hérault est partenaire du Festival de Thau. Des rendez-vous musicaux, des places à gagner, des découvertes...Du 15 au 23 juillet 2019, vivez le festival de Thau avec France Bleu Hérault!

L'écologie au coeur du festival

Festival de Thau 2019 - France Bleu Hérault © Radio France

15 juillet - Port de Bouzigues

La Chica

Sophie Fustec, connue en solo sous le nom de La Chica ou La Chica Belleville (en hommage au quartier où elle a grandi) est une chanteuse, musicienne et artiste franco-vénézuélienne. Fortement inspirée par sa double culture, elle décrit sa musique comme un « collage » de diverses influences allant du folklore du Venezuela, le pays d’origine de sa mère, à l’électro pop expérimentale. Lire la suite

Kongô Blue

Inspiré du roots Jamaïcain et du blues des anciens, le groove hypnotique de Kongô Blue se met au service de la mélodie. Une musique épurée qui laisse toute la place aux voix, dans la plus pure tradition de reggae des 70’s.

15 juillet - Montbazin

Pretty Slick

Pretty Slick, c’est un cocktail sans barrières où les compositions sont guidées par les influences Funk & Soul comme Don Blackman, Mtume ou encore Keni Barke. La chanteuse, munie d’une empreinte vocale charismatique délivre sur scène son tempérament proche de l’esprit Stax.

Slim paul

Après avoir passé 7 ans sur les routes avec son acolyte des platines Antibio dans Scarecrow, le groupe blues/hip hop, Slim Paul roule désormais seul pour un blues aux racines du genre, teinté d’une touche rock.

18 juillet - Port de Mèze

Un Monde pour demain

Grande soirée musicale et engagée: un grand concert multi-artistes ponctué de lectures. Parmi les artistes invités, Gaël Faure, Emily Loizeau, Nach, Kalune, Aziz Sahmaoui, Mourad de la Rue Ketanou, Féloche.

19 juillet - Port de Mèze

Barry Moore

D’origine irlandaise, le chanteur a quitté sa ville natale direction le soleil de la Californie et plus précisément celui de San Francisco. Là-bas, il se découvre une véritable passion pour la musique et le surf. De retour en Europe, il écume les scènes européennes et commence à développer ses talents d’auteur-compositeur.

Kimberose

Solaire et fragile à la fois, Kim, petite Française issue de l’immigration (d’un père anglais et d’une mère exilée du Ghana à Paris), est prête et armée pour partager cette évidence : la musique de l’âme a encore tant à dire et tellement d’extases à offrir.

Charlie Winston

The Dandy’s back ! Auteur, compositeur, et guitariste, Charlie Winston, notre anglais au chapeau, revient avec un nouvel album, Square 1, aux infuences africaines. Dix ans après la sortie de son titre phare Like a Hobo, qui n’a pas pris une ride, et un succès qu’il a connu d’abord en France grâce à un public attentif et fidèle, il fait un retour percutant avec un premier single The Weekend.

20 juillet - Port de Mèze

Pantais Clus

Une création singulière qui propose la rencontre entre deux univers. Celui de Rodin Kaufmann, intime, où se mélangent plusieurs styles et influences, sans qu’aucun ne prenne jamais le pas sur l’autre, à la recherche de l’équilibre idéal entre toutes ses musiques, du slam au chant polyphonique, en passant par le trap ou la pop folk alternative. Et celui de Valentin Laborde, dans lequel la harpe et la vielle à roue électriques nous plongent dans une odyssée pyrénéenne profonde et inclassable, faisant appel aux mythes et personnages païens.

Minuit

Les dignes héritiers des Rita Mitsouko (Simone Ringer et Raoul Chichin) affirment leur identité propre et s’imposent par leur musique avec leur groupe Minuit. Dans leur premier album, Vertigo, aux accents rétros, rock, sexy, funky, les quatre musiciens font de la résistance, au milieu de la domination écrasante du rap et de la musique électronique, et s’affranchissent des tendances en préférant cultiver leur jardin pop et rock’n’roll.

Goran Bregovic

Compositeur contemporain, musicien traditionnel ou rock star, Goran Bregovic n’a pas eu à choisir, il lui a suffit de vivre et mêler toutes ces expériences pour inventer une musique à la fois universelle et très personnelle.

21 juillet - Port de Mèze

Chekidjy

Ce trio s’est réuni avec l’envie de réussir un métissage culturel musical s’appuyant sur les contrastes pour valoriser les différentes sources artistiques.

Vaudou Game

Après un premier opus Apiafo en 2014 et un tube d’enfer « Pas contente » que vous avez entendu en boucle sur votre radio préférée, deux ans après Kidayu, et son titre phare La Vie C’est Bon, Vaudou Game revient avec un nouvel album encore plus funk Otodi (pour Office Togolais du Disque) ou l’histoire de la rencontre entre deux courants musicaux : le funk et l’afrobeat.

Deluxe

Depuis 2007, DELUXE, groupe phare de l’électro pop française, originaire d’Aix-en-Provence, nous régale avec sa fantaisie, sa pêche et son style aux accents hip-hop, soul, funk, et jazz. 3 ans après la sortie de leur dernier album Stachelight et après plus de 500 dates en France et dans le monde, Deluxe revient sur le devant de la scène avec un tout nouvel album qui sortira au printemps 2019 !

22 juillet - Villeveyrac

Que tango

Avec ce quartet montpelliérain, c’est l’embarquement immédiat pour un métissage explosif de cumbia moderne et de sonorités afro-caribéennes, une chaleur tropicale qui porte la joie communicative de la chanteuse hispano-marocaine Ámbar.

23 juillet - Abbaye de valmagne

Pedro Soler & Gaspar Claus

Pedro Soler, guitariste de flamenco classique retrouve son fils Gaspar Claus, violoncelliste aventurier, pour un duel libre et intense.

Un flamenco contemplatif où tout est lumineux, émouvant, aussi serein que turbulent. Le lyrisme contenu, la virtuosité, la pudeur et l’entente quasi télépathique des deux musiciens effacent les frontières, annulent les clivages et bouleversent durablement celui qui les écoute.