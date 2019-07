Festival des Montagnes du matin du 4 au 11 août 2019 à Panissières

Plongez cette année au cœur des plus beaux lieux de patrimoine, à la rencontre des 21 artistes invités, pour cette 11ème édition placée sous le signe de la nouveauté et de la variété !

Avec plus de mille spectateurs présents l’an passé, des salles combles et un public toujours plus fidèle, le festival des Montagnes du Matin fait aujourd’hui partie des manifestations culturelles majeures de l’été ligérien.

Plongez cette année au cœur des plus beaux lieux de patrimoine, à la rencontre des 21 artistes invités, pour cette 11e édition placée sous le signe de la nouveauté et de la variété !

Nouveaux lieux à découvrir tels que la Ferme Seigne de Panissières ou encore le site médiéval presque millénaire de Salt-en-Donzy.

Nouveautés musicales avec un dîner-concert, en compagnie de la troupe des Variétés Lyriques, une découverte de l’opéra pour les enfants ou encore une traversée de l’Amérique en musique…Variété de timbres avec la présence des cordes, bois, voix, percussions, du piano et du bandonéon qui feront résonner des musiques du monde entier: de l’intimité des salons Schubertiens aux sommets de la musique russe, des incontournables Quatre Saisons de Vivaldi aux œuvres plus rares de Popper ou Schoenberg, des tangos traditionnels argentins aux prémices du jazz de Georges Gershwin …

Rendez-vous du 4 au 11 août !

Le site Officiel

la page Facebook